FOTO E VIDEO FN - La nuova Fiesole prende forma: poggiata la maxi trave che sorreggerà la curva del Franchi
Giornata importante per il futuro dello stadio Artemio Franchi della Fiorentina. Questa mattina infatti è stata poggiata la maxi trave in acciaio che sorreggerà le nuove gradinate della Curva Fiesole, andando a sommarsi al montaggio di altre travi più piccole. La nuova Fiesole comincia dunque a prendere forma in maniera importante, come testimoniano le foto e il video realizzati da Fiorentinanews.com:
