Giuntoli: "Nico Gonzalez sta facendo benissimo a Madrid. Allora forse non mi ero sbagliato su di lui"

Non una vera e propria intervista, quanto pensieri sparsi e condivisi con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che questa mattina ha pubblicato spezzoni di dialogo con Cristiano Giuntoli, ex Football Director della Juventus.

Sull'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina

"Nico Gonzalez sta facendo benissimo all’Atletico, forse non mi ero sbagliato. Potresti parlare di tutti quelli che ho venduto.

E ancora

"I miei giocatori sono tutti titolari. Io non cerco polemiche. Non ho avuto il tempo di lavorare. Soltanto un anno, e ho pagato l'infortunio di Bremer. Lo sai che Alberto Costa lo voleva il City".