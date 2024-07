Valentini e una rottura col Boca che affonda le radici nel 2022: il rinnovo breve, la Nazionale e la scelta del Boca che gli costerà le Olimpiadi

Il futuro di Nicolas Valentini sarà la Fiorentina ma non da subito, prima il classe 2001 dovrà passare gli ultimi mesi di contratto con il Boca Juniors da… spettatore. Olè ha ripercorso le tappe della rottura tra il difensore e il club de La Bombonera: a inizio 2022 il centrale fu mandato in prestito all'Aldosivi, allungando però prima il contratto da scadenza dicembre 2023 a dicembre 2024.

Un rinnovo breve che lasciava già presagire una certa tensione tra le parti. A fine stagione il rientro al Boca e la crescita impetuosa: da vice Rojo, Valentini si ritrovò via via titolare, fino alla chiamata di Scaloni con l'Argentina (una panchina nell'amichevole contro il Costarica). Le richieste più alte a livello economico determinarono quindi la rottura con il club di Buenos Aires, che dal 14 aprile scorso ha scelto di lasciarlo fuori rosa fino alla scadenza del contratto. E così, salvo ripensamenti, la Fiorentina si ritroverà un giocatore gratis ma da riattivare nel prossimo gennaio.