Il doppio sogno di Valentini esaudito a metà: l'argentino ha tanta voglia di Firenze ma la Fiorentina non vuole accontentare subito il Boca

Valentini ora o Valentini a gennaio? Per ora è quest'ultima l'ipotesi più verosimile. L'argentino sarà un calciatore della Fiorentina, e su questo non ci sono dubbi, ma il suo doppio sogno era quello di sbarcare in Italia e di farlo subito. Secondo La Nazione invece, di questi sogni ne verrà esaudito uno solo perché al momento la Fiorentina non è intenzionata a pagare al Boca quanto serve per portarselo subito a casa. Con la conseguenza che il classe 2001 arriverà a gennaio con oltre sette mesi di inattività alle spalle (è fuori rosa dallo scorso aprile).