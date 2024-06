La tennista toscana Paolini scrive la storia: giocherà due finali al Roland Garros! Trionfo anche nel doppio con Sara Errani

Che momento, per il tennis italiano. E la Toscana continua a scrivere un bellissimo pezzo di storia, firmato Jasmine Paolini, nata a Castelnuovo di Garfagnana. Il Roland Garros si tinge di azzurro in entrambe le finali femminili, singolo e doppio.

Paolini scrive la storia

Ieri pomeriggio, Paolini ha conquistato la sua prima finale in un Grand Slam battendo la russa Andreeva. Domani sfiderà la numero 1 al mondo, la polacca Iga Swiatek. Ma non solo: la tennista del lucchese si è presa anche la finale del doppio femminile nel torneo francese! In coppia con Sara Errani, le italiane hanno appena sconfitto Kostyuk e Ruse e si prendono la finale. Per Paolini, quindi, gli straordinari più belli di sempre.