La Fiorentina viene riagguantata dalla Roma all'ultimo secondo di gioco. I viola si illudono per due volte, pesa l'ennesimo errore dal dischetto

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Roma 2-2 (18' Ranieri, 61' Aouar, 69' Mandragora. 90'+4 LLorente)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (90'+1 Arthur), Mandragora (Barak 90'+1); Gonzalez (46' Gonzalez), Bonaventura, Sottil (77' Duncan), Belotti (90'+1 Nzola).

90'+4 Finisce qui. 2-2 tra Fiorentina e Roma, con i viola che dopo aver segnato il 2-1 con Mandragora nel secondo tempo incassano il pareggio all'ultimo secondo dei giallorossi siglato da Llorente.

90'+4 Gol della Roma. All'ultimo minuto di gara Pellegrini scodella un pallone in area, con Ndicka che serve Llorente che scaraventa sotto la traversa la conclusione che vale il pareggio per i giallorossi.

90'+2 Preme tantissimo la Roma, la Fiorentina si rinchiude nella sua area.

90'+1 Triplo cambio nella Fiorentina: escono Belotti, Maxime Lopez e Mandragora, tocca a Nzola, Arthur e Barak.

90' Saranno quattro i minuti di recupero.

89' Ci prova Pellegrini con una conclusione da fuori, pallone che finisce tra le braccia di Terracciano.

86' La Roma prova ad attaccare in modo confusionario, resta solida in difesa la squadra viola.

83' Fase confusa della gara, con tanti palloni lanciati da una parte e dall'altra con poca precisione.

80' Biraghi sbaglia il calcio di rigore! La sua conclusione dal dischetto viene parata da Svilar, si resta sul 2-1.

79' Cambi nella Roma intanto: escono Paredes e Angelino, tocca a Pellegrini e Spinazzola.

78' Calcio di rigore per la Fiorentina! Trattenuta di Paredes su Belotti e l'arbitro indica il dischetto.

77' Cambio nella Fiorentina: esce Sottil, va in campo Duncan.

75' Ammonito subito Baldanzi per una trattenuta su Bonaventura.

72' Doppio cambio per la Roma: escono El Shaarawy e Dybala, vanno in campo Zalewski e Baldanzi.

69' GOOOOOL!!! MANDRAGORA!!!! Cross di Biraghi per la spizzata di testa di Belotti per il centrocampista viola che deposita il pallone in porta per il 2-1 della Fiorentina con la difesa giallorossa per niente reattiva sullo sviluppo dell'azione.

67' Ammonito Ndicka per aver commesso fallo su Belotti.

64' Ammonito Milenkovic per fallo commesso su Aouar.

61' Altra occasione per la Roma, con Angelino che va al cross con l'esterno per Cristante, il quale per pochissimo non trova in spaccata il pallone a due passi dalla porta difesa da Terracciano. Brividi per la Fiorentina che deve subito tornare ad essere granitica in difesa come lo è stata nel primo tempo.

58' Gol della Roma. Dybala avvia l'azione e serve il pallone a destra per Angelino che va al cross, lo devia Ranieri facendolo diventare disponibile per il colpo di testa di Aouar che vale il pareggio dei giallorossi. Tutto da rifare per la Fiorentina.

57' Ammonito Bonaventura per fallo su Paredes. Era diffidato, salterà la prossima.

55' Contropiede della Fiorentina avviato da Kayode e Ikone, con quest'ultimo che poi però viene contrastato e fermato da Ndicka.

52' Roma più organizzata in questo secondo tempo dopo che è passata alla difesa a quattro, la Fiorentina cerca ad ogni modo di costruire azioni d'attacco con Bonaventura.

49' Conclusione potente di Cristante, salva la sua porta Terracciano in parata! Pochi secondi prima il portiere viola era intervenuto per allontanare con i pugni un tiro-cross del giocatore della Roma.

47' Fiorentina subito all'attacco con Sottil che conquista in calcio d'angolo: sugli sviluppi di quest'ultimo va Belotti di testa con il pallone ch esce di pochissimo vicino al secondo palo.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio: esce Gonzalez, va in campo Ikone.

45'+1 Il primo tempo si conclude con l'1-0 della Fiorentina che sta giocando benissimo contro la Roma: per i viola a segno Ranieri di testa al 18'.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Sottil incontenibile stasera, fa ammonire anche Hujsen.

41' Angelino da destra serve un buon pallone in area per Aouar ma la difesa viola pulisce subito l'area.

39' Fiorentina ancora arrembante in attacco con Bonaventura che va alla conclusione, va in chiusura tempestiva su di lui Ndicka.

37' Belotti conquista un rimpallo e calcia verso il secondo palo, salva sulla linea Paredes.

36' Ammonito Paredes per un fallo su Mandragora.

35' Si mangia un gol Sottil! Sponda di Belotti in area, l'esterno viola va a colpire di testa mancando il bersaglio.

33' Tiro cross di Aouar verso il secondo palo sul quale non arriva Lukaku.

32' Corre ai ripari De Rossi in difesa: esce Mancini ammonito e condizionato dal rischio espulsione, va in campo Hujsen.

31' Cross di Biraghi in area per Belotti, lo anticipa in chiusura Ndicka.

26' Mancini ammonito in precedenza ferma fallosamente Belotti, nessun secondo cartellino mostrato dall'arbitro.

24' Altro cross di Gonzalez nel mezzo, pallone che finisce tra i guantoni di Svilar.

21' Ancora Fiorentina all'attacco, con Belotti che si fa ingolosire dalla conclusione parata da Svilar invece di servire i compagni appostati nel mezzo.

20' Altra occasione per la Fiorentina, con Gonzalez che pesca Bonaventura per la conclusione che va di poco oltre la traversa!

18' GOOOOL!!!!! RANIERI!!!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Gonzalez spizza il pallone e il difensore viola di testa lo spedisce in porta per l'1-0 della Fiorentina!

17' Bonaventura destra serve Gonzalez che nel mezzo si aggiusta il pallone e va al tiro, conclusione deviata.

14' Roma che prova a far girare il pallone, la Fiorentina sta schermando bene i giallorossi in fase di costruzione.

11' Squadre in fase di studio e ritmi bassi per il momento in campo.

8' Cross tagliato di Gonzalez per l'inserimento in area di Bonaventura, pallone che finisce tra i guantoni di Svilar.

5' Ammonito Mancini per un brutto intervento su Sottil.

4' Occasione per la Roma! Angelino trasmette per Dybala che innesca Lukaku sulla corsa: il centravanti giallorosso cerca il tiro sul primo palo, para Terracciano!

2' Lancio lungo per Angelino sull'out di destra che prova ad andare al tiro ma manda il pallone alto

1' Inizia la gara! Forza viola!

Sarà quasi un dentro-fuori quello di stasera tra Fiorentina e Roma, con il quinto posto Champions che potrebbe tornare in ballo in ottica viola o sfuggire quasi del tutto. La squadra di Italiano si gioca tanto contro quella di De Rossi, in mezzo ai due match di Conference League con il Maccabi Haifa. Fischio d'inizio alle 20,45 al Franchi agli ordini del sig. Massa e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara. z

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.