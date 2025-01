Primavera, la formazione titolare della Fiorentina: Galloppa ripropone Braschi in attacco. In mediana la coppia Ievoli-Gudelevicius. Harder...

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cremonese, gara valida per il campionato Primavera 1.

Mister Galloppa in porta si affida a Vannucchi con la difesa a quattro formata da Trapani, Kouadio, Baroncelli e Scuderi. In mediana la coppia Ievoli, Gudelevicius. Davanti torna titolare Braschi, supportato da Bertolini, Rubino e Caprini. Assente Harder, che oggi si è allenato con la Prima Squadra di Palladino. Alle 16.00 il via al match del Viola Park.

La formazione ufficiale della Fiorentina: (4-2-3-1) Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi; Ievoli, Gudelevicius; Bertolini, Rubino, Caprini; Braschi.