De Laurentiis: "Con Commisso se ne va una persona di grande spessore. Perdita enorme per la Fiorentina e il calcio italiano"

Il saluto personale a Rocco Commisso arriva via social anche dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

“Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano”.