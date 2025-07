La viola rilancia per Sohm. La distanza fra le parti si riduce, ma la conclusione della trattativa non sembra vicinissima...

Difficilmente il centrocampista mancante arriverà a Firenze nel giro di pochi giorni, ma per Pradè questo tassello rimane il più importante da realizzare. Tant’è vero che la Fiorentina ci sta provando ancora e con convinzione per Simon Sohm.

La prima offerta rispedita al mittente

Nel susseguirsi di nomi per il centrocampo viola, quello dello svizzero classe 2001 non è mai uscito davvero dai radar viola. Qualità e soprattutto sostanza, capacità di contrastare sfruttando un’ottima struttura fisica e d’inserimento; insomma prototipo ideale per la mediana di Pioli. E allora ecco il tentativo degli uomini di Commisso: dieci milioni la proposta iniziale respinta al mittente ai ducali che ne chiedono venti.

Il rilancio viola

Come riposta il Corriere dello Sport in queste ore i dirigenti viola hanno fatto una nuova offerta per il calciatore: tredici milioni. La sensazione è che il Parma possa scendere fino a quindici. Un margine ricucibile, anche attraverso bonus legati alle prestazioni del ragazzo e della squadra. La trattativa sembra ben avviata, ma è probabile che prima di affondare il colpo i viola aspettino indicazioni più precise da Pioli, che in questi giorni sta conoscendo i propri giocatori durante il ritiro al Viola Park.