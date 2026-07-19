Il programma dell'allenamento congiunto di stasera tra Prima squadra e Primavera: non è la solita amichevole
Se inizialmente quella di stasera doveva essere la canonica partita tra Prima Squadra e Primavera, sono cambiati leggermente i piani della Fiorentina.
Il programma di stasera
Sempre alle ore 18, sempre con ingresso gratuito e sempre al Viola Park, ma non saranno 90 minuti divisi da due tempi a vedere le squadre in campo. Piuttosto, si svolgeranno tre mini-match da mezz'ora ciascuno, con alcuni di essi che verranno giocati a campo ridotto.
Il primo vero test
Per la prima vera amichevole, sempre al Viola Park, bisognerà aspettare mercoledì prossimo quando alle 19 arriverà il Gubbio: solo allora vedremo i primi, veri movimenti da squadra di mister Grosso.
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