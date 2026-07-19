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Il programma dell'allenamento congiunto di stasera tra Prima squadra e Primavera: non è la solita amichevole

Redazione /
Viola Park
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Se inizialmente quella di stasera doveva essere la canonica partita tra Prima Squadra e Primavera, sono cambiati leggermente i piani della Fiorentina.

Il programma di stasera

Sempre alle ore 18, sempre con ingresso gratuito e sempre al Viola Park, ma non saranno 90 minuti divisi da due tempi a vedere le squadre in campo. Piuttosto, si svolgeranno tre mini-match da mezz'ora ciascuno, con alcuni di essi che verranno giocati a campo ridotto.

Il primo vero test

Per la prima vera amichevole, sempre al Viola Park, bisognerà aspettare mercoledì prossimo quando alle 19 arriverà il Gubbio: solo allora vedremo i primi, veri movimenti da squadra di mister Grosso.

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