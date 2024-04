Graziani: "Bello arrivare in finale, ma se poi perdi non resta niente. Vincere la Coppa Italia contro la Juventus varrebbe il triplo"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di stasera: “I viola hanno il 60% di possibilità di passare il turno, non si può ignorare il gol di vantaggio. L'importante sarà non fare una partita attendista, perché se pensi solo a difenderti da Bergamo esci con le ossa rotte”.

“Che sogno battere la Juve in finale”

Poi sul campionato: “Non bisogna tralasciare nulla, il Napoli ha un calendario difficile e la Fiorentina non è poi così lontana dalla zona europea. Sicuramente arrivare in Europa attraverso il campionato è più facile rispetto alle coppe, anche perché è bello arrivare in finale ma se poi non le vinci non resta niente. Dovessimo passare stasera, comunque, sarei contento di affrontare la Juventus: se batti i bianconeri in finale la soddisfazione è tripla”.