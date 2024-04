La Curva Nord carica l'Atalanta in vista di stasera: ecco come il Gewiss Stadium accoglierà la Fiorentina

Cresce l'attesa per la partita di questa sera tra Atalanta e Fiorentina, semifinale di ritorno della Coppa Italia. La squadra di Italiano deve difendere l'1-0 dell'andata, ma per ribaltare il risultato quella di Gasperini potrà contare sulla spinta dei propri tifosi.

Il comunicato della Nord

La Curva Nord ha diffuso in queste ore un comunicato in vista di stasera: “In occasione di questa partita storia per l'Atalanta - si legge - vogliamo far sentire ancora il nostro sostegno. Invitiamo tutto il popolo atalantino a portare una sciarpa e all'entrata delle squadre alzarla per colorare tutto lo stadio. Inoltre chiediamo di abbassare bandiera e due aste per rendere la sciarpata ancora più bella. Forza magica Atalanta, la Nord è con te!”.

Tutto esaurito al Gewiss Stadium

Si preannuncia una bella atmosfera dunque stasera, in un Gewiss Stadium tutto esaurito settore ospiti compreso. Nessuna coreografia però da parte dei tifosi dell'Atalanta che si limiteranno a una sciarpata, a differenza di quelli della Fiorentina che realizzarono un disegno bellissimo nella semifinale di andata della scorsa edizione a Cremona.