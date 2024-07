Questo pomeriggio l’ex allenatore della Fiorentina Femminile, ed ex attaccante viola, Sauro Fattori, andando contro molti altri addetti ai lavori ha promosso l’arrivo alla Fiorentina dell’ex attaccante della Juventus Moise Kean. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a TgRai:

“L’acquisto di Kean lo ritengo una buona operazione. Si stratta comunque di un giocatore ancora giovane, non viene pagato tantissimo ma allo stesso ha avuto esperienze in molte squadre, in contesti importanti. Molte volte quando si parla di lui si sottolinea che ha giocato poco, ma va ricordato che è stato in squadre come la Juventus ed il PSG: sono squadre di un certo livello è non è mai facile imporsi".

Ha poi concluso: “Sono convinto che se tutto l’ambiente ripone in lui la giusta fiducia, con un allenatore come Palladino potrà tornare quello di un tempo: lo scorso gennaio il tecnico gigliato lo aveva richiesto ai bianconeri per rinforzare il suo Monza. Anche il ragazzo capirà la situazione e sentirà la fiducia: la Fiorentina se spende queste cifre è perchè chiede molto in lui”.