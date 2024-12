Alla scoperta di Harder, fiorentino con radici tedesche a caccia di un sogno. La storia del ragazzo che voleva volare, ma…

Ha convinto tutti col lavoro e la continuità di prestazioni Jonas Harder, che col passare del tempo ha conquistato un posto sempre più importante nella Fiorentina Primavera, fino al giorno del debutto con i grandi, avvenuto in Conference League nella sfida contro il LASK. Classe 2005, padre tedesco nativo di Amburgo e mamma italiana, Jonas Harder è uno dei profili di maggiore spicco attualmente presenti nel settore giovanile gigliato. Un centrocampista centrale abile in fase di pressing ma anche bravo a palleggiare, dotato di una frequenza di passo notevole e di grande resistenza. Qualità che piacciono anche alla Federazione Italiana, dal momento che Harder ormai dall’Under 19 veste anche la maglia dell’Italia, con buoni risultati.

Harder in campo con l'Italia Under 20

Prima i guantoni, ma poi…

Harder è ‘nipote d’arte’, dato che suo zio è Daniele Balli, fiorentino, tifoso viola ed ex portiere di lungo corso dell’Empoli. A 5 anni infatti, con la maglia del Galluzzo, Jonas ha scelto di provare ad iniziare tra i pali: “Volevo emulare mio zio. Di acqua sotto i ponti però ne è passata tanta…”, ha detto il ragazzo in un’intervista recente per poi aggiungere: “Mi sento italiano, se ho qualcosa di tedesco è il sangue freddo in partita”. Ed in effetti Harder dimostra di essere un calciatore di temperamento e resistenza, anche mentale, durante la gara.

L’affermazione e quindi il debutto, in Conference League

Dinamico e scaltro, intelligente tatticamente, ‘Johnny’, come lo chiamano tutti in Primavera, ha scalato gerarchie anche con Palladino, che gli ha regalato la prima passerella viola della carriera: “Ho sempre sognato questo momento”, il commento del ragazzo. E la speranza è che la Fiorentina possa presto trovare un nuovo Comuzzo, dopo l’affermazione in prima squadra del difensore friulano e gli esordi avvenuti in questa stagione, in cui c'è stata la prima volta in maglia viola di Harder appunto, ma anche di Tommaso Rubino, altro elemento da molto tempo nei radar dopo le ottime gesta nelle giovanili gigliate.