Decisiva la sfida contro l'Inter: Paulo Sousa è a rischio esonero. E al suo posto la Salernitana apprezza un altro ex viola

L'allenatore della Salernitana ed ex Fiorentina Paulo Sousa rischia il posto. I campani sono penultimi in classifica e stanno attraversando un inizio di stagione molto complicato: la sconfitta a Empoli non ha che peggiorato la situazione. La sfida contro l'Inter di domani, per il tecnico portoghese, è già decisiva.

Today.it sottolinea il rischio esonero per Sousa, più che mai concreto. La Salernitana, intanto, ha scelto il candidato numero uno come eventuale sostituto: si tratta di Leonardo Semplici, ex tecnico (tra le altre) della Fiorentina Primavera.