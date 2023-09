Baldanzi fa male a Sousa: Il portoghese ora rischia di saltare. E deve ringraziare il fatto che Gattuso abbia già trovato squadra, sennò...

Empoli amara, amarissima per Paulo Sousa. L'ex tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta per 1-0 subita dalla sua Salernitana in Toscana è ora a rischio esonero.

Secondo il Corriere dello Sport la sua panchina è più che mai traballante dopo il KO firmato da una rete di Baldanzi, gioiellino azzurro trattato in estate dai viola.

E a proposito di incroci coi colori gigliati, Sousa può ringraziare il fatto che Gattuso, che è stato tecnico in pectore a Firenze per un mese prima di abbandonare tutto e tutti, abbia trovato un'altra squadra (Marsiglia), perché alla vigilia di questa gara già si parlava di lui come suo possibile sostituto. Questa coincidenza potrebbe dare al portoghese qualche ora in più per restare in sella e provare a rimettere in sesto questa situazione.