Nuovo pressing giallorosso per Fortini; la Roma alza l'offerta. La risposta della Fiorentina...

Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito alfredopedullà.com, dà ulteriori dettagli sullo stato della trattativa tra Fiorentina e Roma per Fortini. La possibilità di un passaggio in giallorosso per il giovane esterno gigliato sembrava essere tramontata, ma la trattativa si è riaperta ed è entrata decisamente nel vivo.

Una lunga trattativa

Il Ds della Roma Massara è da inizio gennaio che prova a strappare Fortini alla Fiorentina. Un contratto non lontano dalla scadenza (giugno 2027) e i rapporti non idilliaci fra i viola e l'entourage del calciatore, remano dalla parte del dirigente capitolino.

L'offerta giallorossa

Le prime proposte sono state respinte categoricamente dalla Fiorentina, che ha fin da subito fissato il prezzo: 20 milioni o nulla. Adesso, secondo quanto scrive Pedullà, la Roma sembra essere tornata di nuovo alla carica con un'offerta da 11/12 milioni più bonus. Cifra ancora distante da quella richiesta, ma con il mercato prossimo alla conclusione non è detto che i viola non cedano alla proposta giallorossa.