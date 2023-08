Schouten alla fine vola ufficialmente in Olanda: ecco le cifre del trasferimento

Il suo nome era uscito anche in ottica Fiorentina, alla fine Jerdy Schouten è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. L'ufficialità dell'affare è arrivata qualche minuto fa, con il ragazzo che si trasferisce in Olanda per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Dopo Arnautovic, il Bologna perde così un altro tassello importante della sua rosa a pochi giorni dall'inizio del campionato.

