Calcagno: "Bonucci subisce condotte illegittime, la sua dignità viene calpestata dalla Juventus"

Protagonista del caso di calciomercato che ha animato la scorsa domenica, con l'ormai famoso pranzo con il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, Leonardo Bonucci è anche al centro di una questione che riguarda i rapporti tra lui e la Juventus; il club bianconero infatti lo ha isolato, mettendolo a fare allenamenti da solo e, di fatto, escludendolo dalla squadra.

In un'intervista rilasciata all'Ansa, il numero uno del sindacato calciatori, Umberto Calcagno, è sceso in campo a sostenere il difensore: “La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale. E' oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall'accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi".