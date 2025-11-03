Aglietti: "Giuntoli è l'uomo giusto per ripartire, ma i problemi della Fiorentina sono ben più profondi"

Alfredo Aglietti, ex tecnico di Serie A, ha commentato a Radio Bruno la situazione drammatica - sportivamente parlando - della Fiorentina, in piena zona retrocessione dopo dieci giornate: “Ieri non c’è stata la prestazione in cui tutti speravamo. La Fiorentina ha giocato i primi 10', poi per il resto si è visto veramente poco".

“Il problema non è (solo) l'allenatore”

“Il Lecce ha meritato facendo il minimo sindacale. Quando ad inizio stagione hai determinate aspettative che poi non vengono rispettate entri in un vortice da cui è difficile uscire. A volte, sembra che le squadre aspettino il cambio dell’allenatore per poi ripartire, ma non credo che il problema della Fiorentina sia solo con l’allenatore, anzi. Per me sono molto più profondi…”.

Su Giuntoli

“Ogni tanto lo sento, ho un buon rapporto con lui. Secondo me è un grande dirigente e i numeri lo testimoniano. Credo che possa essere la figura che può mettere in accordo tutte le componenti dell’ambiente gigliato. Ha già lavorato in piazze importanti e credo che sia l’uomo giusto per rilanciare la Fiorentina”.