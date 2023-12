Alle 14 la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per l'occasione Daniele Galloppa schiera un 4-4-2 con Tognetti in porta, davanti a lui una difesa composta da Vigiani, Biagetti, Elia e Scuderi.

A centrocampo ci sono Padilla e Denes sulle fasce, con Ievoli e Vitolo al centro. Coppia d'attacco formata da Caprini e Guidobaldi.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-4-2): Tognetti; Vigiani, Biagetti, Elia, Scuderi; Vitolo, Ievoli; Padilla, Caprini, Denes; Guidobaldi. A disp.: Dolfi, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Romani, Rubino, Maggini, Braschi, Fortini, Mignani, Puzzoli. All.: Daniele Galloppa.

Genoa (4-2-3-1): Bertini; Scaravilli, Pittino, Cisse, Tosi; Rossi, Palella; Omar, Papadopoulos, Romano; Ghirardello. A disp.: Consiglio, Abdellaoui, Ferroni, Ekhator, Pinto, Meconi, Sarpa, Kuavita, Bosia, Venturino, Issa. All.: Alessandro Agostini.