Fiorentina-Genoa 1-0 (77' Scuderi)

FIORENTINA (4-4-2): Tognetti; Vigiani (65' Maggini), Biagetti, Elia, Scuderi; Padilla (82' Sadotti), Vitolo (65' Gudelevicius), Ievoli, Denes (46' Fortini); Caprini, Guidobaldi (65' Rubino).

A disp.: Dolfi, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Romani, Rubino, Maggini, Braschi, Fortini, Mignani, Puzzoli.



All.: Daniele Galloppa.

Finisce qui! La Fiorentina di Galloppa vince di misura col Genoa grazie a Scuderi e centra la prima vittoria assoluta al Viola Park, la seconda stagionale

90' 3 minuti di recupero

89' Brivido per la Fiorentina sul cross d'esterno di Papadopoulos ben servito da Venturino, chiude Sadotti che impedisce a Ekhator di andare al tiro

87' Cambio Genoa: entra Venturino per Palella

86' Ancora Papadopoulos a provarci: mancino incrociato sul primo palo che Tognetti blocca bene a terra

82' Problemi di crampi per Padilla che si era accasciato fuori dal campo, per poi riprendere il proprio posto ma solo per poco. Dentro Sadotti al posto dell'attaccante sudamericano, si copre Galloppa inserendo un difensore centrale

79' Si alza subito in piedi Galloppa per dare indicazioni ai suoi giocatori dopo la rete del vantaggio. Un successo sarebbe importante per il morale dei giocatori gigliati, che finora hanno ottenuto una sola vittoria in stagione

77' GOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! Scuderi! Mancino potente del laterale laziale, deviazione del difensore Cisse e pallone che supera Bertini insaccandosi in rete. 1-0

75' Ci prova Rubino col destro ma fa appena il solletico a Bertini con un tiro debolissimo e centrale, sebbene da una posizione anche piuttosto ghiotta

74' Recupero alto di Capitan Biagetti che è tanto bravo ad accentrarsi quanto impreciso poi nella botta di destro: palla fuori di metri

73' Calcia orribilmente Ievoli in mezzo alla barriera, deviazione che premia Biagetti il cui destro potente trova una deviazione provvidenziale in corner

72' Caparbia azione del lituano Gudelevicius che incassa il fallo dello svedese Omar, punizione interessante per la Fiorentina ai 25 metri dalla porta del Genoa

71' Il Genoa inserisce Kuavita per Rossi e Meconi per Tosi

69' Conclude ancora il Genoa con Rossi, ma il tiro del centrocampista ligure è altissimo

66' Fischiato subito un fallo in attacco molto dubbio a Rubino, per una presunta spinta su Bertini, portiere ospite. Ha rischiato molto il numero 1 del Genoa che aveva traccheggiato malamente prima di rinviare

65' Dentro Gudelevicius per Vigiani e Maggini per Vitolo. Guidobaldi fa spazio a Rubino

64' Bell'azione viola chiusa da Vitolo che va al cross col sinistro ben imbeccato da Scuderi, arriva Fortini sul secondo palo ma il suo colpo di testa schiacciato non arriva neppure nei pressi della porta di Bertini. Fiorentina assolutamente inefficace in fase offensiva

62' Ammonito Omar che commette fallo su Vigiani. Cartellino probabilmente un po' eccessivo quello comminato dall'arbitro Marotta

62' Goffo sbuccione di Elia che regala un corner al Genoa. Gli ospiti però non pungono e la Fiorentina riparte

60' Papadopoulos supera Biagetti dopo un buon scambio con Ekhator ma strozza il mancino da un'ottima mattonella, di fatto regalando il pallone a Tognetti

59' Va al tiro da fuori area Rossi ma spedisce alto. Non ci ha pensato due volte il giocatore ospite ma la mira è imprecisa

57' Cambio Genoa: dentro Ekhator, fuori Ghirardello

57' Ammonizione per Guidobaldi che perde palla muovendosi in modo davvero macchinoso e poi trattiene un avversario

56' Iniziativa personale ancora di Papadopoulos, che stavolta prova ad accentrarsi da destra, alto però il mancino da fuori del calciatore ellenico

53' Buon movimento di Guidobaldi che è scaltro a liberarsi di Omar che lo colpisce nettamente commettendo fallo, protestando poi senza alcun senso all'indirizzo dell'arbitro Marotta. Ievoli però ancora una volta non calcia bene la punizione, difesa del Genoa che libera la propria area di rigore

50' OMAR! Ghiotta opportunità cestinata dallo svedese che ha concluso alto col sinistro quasi dal dischetto del rigore, su un perfetto invito di Papadopoulos che sulla corsia mancina si era reso protagonista di una cavalcata travolgente

48' Ievoli ruba palla e poi dà un pallone geniale a Gudiobaldi, che è davvero troppo macchinoso però nell'andare al tiro, la difesa del Grifone lo chiude in corner

46' Vitolo prima trattiene e poi scalcia il greco Papadopoulos e si prende un'ammonizione. Secondo giallo della gara in casa viola

46' Galloppa inserisce Fortini, fuori Denes

46' Via alla ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

44' Caprini conduce palla fino ad entrare nell'area di rigore genoana e termina la propria corsa tentando di trovare la porta col mancino, conclusione sporcata che diventa facilissima preda di Bertini

40' Romano prova a liberare il destro dal vertice sinistro dell'area di rigore viola ma viene ben murato da Vigiani, pallone respinto dal terzino della Fiorentina

39' PADILLA! Si accentra l'ecuadoriano che semina come birilli un paio di avversari, per ultimo il tedesco Cisse, ma fallisce la cosa più importante, il tiro in porta: palla altissima

38' DENES! Entra in area l'ungherese che col destro impegna il portiere Bertini

35' Vigiani perde palla banalmente ed è poi costretto a stendere Romano che gliela soffia e si invola, ammonizione inevitabile per il terzino destro gigliato

33' PITTINO! Corner di Papadopoulos, Pittino impatta a centro area col piattone mancino e riesce a deviare in corner Tognetti che effettua una bella parata mettendo il pallone sulla traversa

33' Buona trama del Genoa, pallone morbido di prima intenzione di Ghirardello per l'inserimento di Romano che viene chiuso bene da Biagetti in corner

28' Rimane a terra Caprini dopo un contrasto a metà campo. Dolorante il centrocampista di passaporto anche francese, che riesce però a proseguire la partita senza problemi

25' Va per i pali Denes che si accentra rapidamente da destra ed esplode il mancino: tiro che non inquadra la porta genoana, Bertini osserva la sfera uscire sul fondo

21' Sembra incredibile, ma è realtà. Ievoli calcia ancora malissimo (ed è un eufemismo) il piazzato, con la difesa del Genoa che libera senza alcun problema. Due battute di fila che non rendono minimamente onore alle qualità tecniche del centrocampista viola

20' Eccola la prima ammonizione, è per Ghirardello che rifila un calcio a Denes. Primo ammonito della gara l'attaccante ligure

18' Punizione calciata malissimo da Ievoli, che a mala pena alza il pallone. Non stanno sfruttando a dovere i piazzati i ragazzi di Galloppa

17' Duro intervento di Tosi che entra in netto ritardo su Denes, ma niente giallo. L'arbitro Marotta finora sta tenendo un metro di giudizio molto tollerante per quanto concerne le sanzioni

14' Rischia il Genoa in uscita dal basso coinvolgendo anche il portiere, ma se la cava allontanando la minaccia in qualche modo, grazie ad un colpo di tacco di Tosi

11' Fallo da parte di Papadopoulos su Vitolo e punizione interessante per la Fiorentina a circa 30 metri dalla porta del Genoa. Denes calcia direttamente a rete ma di fatto consegna la palla al portiere ospite Bertini, che blocca agilmente

9' Fiorentina che appare concentrata e ben messa in campo in questo avvio. Genoa grintoso e spigoloso, già un paio di entrate robuste di Papadopoulos e Rossi

6' Buon avvio di Vigiani, il migliore nell'ultima uscita col Sassuolo, il figlio d'arte pressa Romano, gli ruba palla e ottiene una punizione dalla trequarti, che viene poi gestita malissimo dalla Fiorentina: sballato il cross di Biagetti

4' Ievoli con un paio di belle finte disorienta gli avversari imbucando poi per l'accorrente Vigiani, cross radente sul quale non arriva di un soffio Caprini

3' Punizione guadagnata dal Genoa, se ne incarica col mancino il greco Papadopoulos, respinta della difesa viola e destro fuori misura di Scaravilli che spedisce la sfera molto lontano dalla porta viola difesa da Tognetti

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Alle 14 la Fiorentina di Daniele Galloppa scenderà in campo al Viola Park contro il Genoa, nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua diretta testuale, per darvi la possibilità di non perdere neanche un'emozione del match. Per aggiornare la diretta basta refreshare questa pagina o premiere il tasto F5 del vostro PC.