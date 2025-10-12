Kean e la strategia a rischio zero: ha saltato l'allenamento di scarico di oggi in attesa degli esami strumentali

Costretto al cambio al 14simo di Estonia-Italia, dopo aver segnato, per un infortunio alla caviglia, le condizioni di Kean tengono col fiato sospeso tutti i tifosi della Fiorentina. E non solo.

Niente allenamento

Sì, perché anche per la Nazionale Kean è un punto di riferimento, l'attaccante da 4 gol in 3 partite e partner ideale di Retegui. E le notizie che arrivano da La Gazzetta dello Sport non faranno felice il CT Gattuso, perché il bomber della Fiorentina non ha preso parte all'allenamento di scarico previsto oggi a Udine, dove invece è stato sottoposto agli esami strumentali di routine.

In vista del Milan

Non si saprà prima di domani se Kean potrà tornare a Firenze per proseguire le cure al Viola Park, o se rimarrà a Udine con i suoi compagni di Nazionale. Ciò che è certo, è che c'è una Fiorentina con e una senza Kean, e non averlo a disposizione per la sfida col Milan sarebbe un problema non da poco.