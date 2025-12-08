Il Vanoli tradito dai senatori della Fiorentina

Dopo la deprimente prestazione della Fiorentina di sabato, il tecnico Paolo Vanoli ha messo tutto il gruppo davanti alle proprie responsabilità.

Gosens a fianco della squadra

Aveva chiesto ai senatori di dare una mano ai più giovani e anche per questo che Robin Gosens è stato al fianco della squadra pur non potendo giocare a Reggio Emilia.

Ma De Gea…

Ma l'allenatore è stato 'tradito' proprio da questi, scrive stamani La Nazione. In particolare il dito viene puntato in queste ore verso David De Gea che contro il Sassuolo ha disputato la peggior gara da quando è arrivato a Firenze.