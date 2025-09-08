Dal pericolo arabo, al Principato, all'Italia: Tutte le squadre che hanno provato a portare via i giocatori più importanti alla Fiorentina

E' stato un mercato dove la Fiorentina non ha lesinato in investimenti, quello terminato da poco. Ma è probabilmente vero il fatto che le mosse migliori, il club viola le abbia fatte nel tenere e blindare tutti i giocatori più importanti presenti in rosa.

De Gea e la Champions

A cominciare in ordine di tempo da De Gea, al quale c'era da rinnovare un contratto e che era stato contattato da squadre che parteciperanno, o ambivano a farlo, alla Champions League. Il riferimento è al Monaco che è presente nel maxi girone della competizione più importante e al Fenerbahçe, eliminato dai preliminari e finito poi in Europa League. Alla fine è andata come sappiamo tutti, ovvero col rinnovo del portierone che si è legato a Firenze fino al 2028.

Tanta Arabia nel mezzo

Il pericolo arabo è venuto fuori spesso durante il mercato estivo. Prima c'è stato l'Al-Qadsiah che ha provato a mettere sotto contratto Kean, poi l'Al-Hilal che invece ha tentato di allungare le proprie mani su Comuzzo. Le ricche offerte arrivate dal Medio Oriente non hanno però scalfito le certezze dei due giocatori viola che le hanno rispedite al mittente.

Fattore Atalanta

Anche questo è un fattore che è ritornato spesso nel corso dell'estate. I bergamaschi ci hanno provato prima con Gosens, poi con lo stesso Comuzzo nel finale. Hanno dovuto fare però dietrofront davanti alle convinzioni della Fiorentina. Il tedesco in sostanza non è mai stato sul mercato, il centrale, per la società presieduta da Commisso, valeva molto di più rispetto a quanto messo sul piatto dagli orobici.