Una squadra di Serie A vuole chiudere in fretta per Cerofolini. E così la Fiorentina deve accelerare per un nuovo portiere

Il mercato dei portieri resta accesissimo in casa Fiorentina, non solo sul piano delle entrate. Che la dirigenza viola stia cercando un nuovo estremo difensore è ormai chiaro, con Grabara e Perri in cima alla lista, ma attenzione anche alle possibili partenze.

Parliamo nello specifico di Michele Cerofolini, che attualmente ricopre il ruolo di vice Terracciano. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, su di lui è fortissimo l'interesse del Frosinone che ha tutte le intenzioni di chiudere in fretta la trattativa. Qualora accadesse, ovviamente, la Fiorentina dovrebbe accelerare l'acquisto di un nuovo numero uno.