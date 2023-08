Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenendo a Radio Toscana, ha: “Bisogna capire quali club si inseriranno su Grabara. Io starei all'erta, occhio perché ci sono chiaramente altri club molto importanti che si stanno inserendo nella trattativa. Il Bayern Monaco sta per cedere Sommer all'Inter e valuta il polacco”.

Su Castrovilli: “Avevo capito che ci sarebbe stato qualcosa dalla Premier League. Confesso che avrei indicato più il Brighton del Bournemouth, ma a prescindere è una buona operazione economica per la Fiorentina. Si era già capito che il punto di non ritorno era arrivato. Adesso? Più avanti mi aspetto l'uscita di Amrabat e un assalto su Dominguez. Per l'attacco, Nzola ha più possibilità di esser preso".