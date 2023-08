Grabara subito: La Fiorentina lancia l'ultimatum. Altrimenti è già pronta l'alternativa

Grabara subito. La Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, non è disposta ad aspettare oltre il fine settimana per chiudere la trattativa per l'acquisto del portiere polacco.

Il giocatore ha già detto sì all'offerta dei viola (contratto almeno di quattro anni), che ora hanno dato due giorni al Copenaghen per ottenere una risposta.

E nel caso questa non fosse positiva, sempre secondo il quotidiano sportivo è pronta l’alternativa tra i pali che è Christensen dell’Hertha Berlino.