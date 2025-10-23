Se il Bologna sorride, la Roma si lecca le ferite: sconfitta casalinga shock in Europa League. Il PAOK di Bianco vince una gara folle

Il prossimo avversario della Fiorentina, il Bologna, ha fatto il suo in Europa League, trovando la vittoria contro l'FCSB in Romania nella gara delle 18:45. L'altra italiana, la Roma, passa invece tutta un'altra serata.

Incredibile sconfitta casalinga per la Roma in Europa

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la squadra di Gasperini ha perso entrambe le sfide successive all'Olimpico. E il ko di stasera fa molto male ed è del tutto inaspettato: la Roma perde 2-1 contro il Viktoria Plzen (affrontato due stagioni fa dalla Fiorentina in Conference). Terribile l'uno-due a metà primo tempo, con le reti di Adu e Souaré, a cui i giallorossi non sanno mai reagire fino in fondo, dimostrando una tremenda fatica a essere pericolosi sotto porta senza mai chiudere le azioni. Non basta il rigore di Dybala in apertura di ripresa.

E la classifica non si mette benissimo…

Con questa sconfitta, dopo quella casalinga contro il Lille (con tre rigori falliti consecutivamente), la Roma resta a quota 3 punti in tre gare di Europa League. Al momento rientra al pelo tra le prime ventiquattro; ciò che c'è di peggio per la squadra di Gasperini è il terreno già perso in classifica in ottica prime otto.

Bianco gioisce col PAOK: che partita a Lille

Tra gli altri impegni delle ore 21:00 in Europa League, c'è una folle vittoria del PAOK a Lille. I greci vanno al riposo sullo 0-3 a favore, poi si fanno recuperare fino al 2-3 e sbagliano un penalty. Il 2-4 di Zivkovic tre minuti più tardi rimette in posizione di sicurezza; ai francesi, invece, non basta la rete di Igamane del definitivo 3-4 (era stato trovato addirittura il pari nel recupero, annullato poi per fuorigioco). Il centrocampista ex Fiorentina Alessandro Bianco entra al minuto 16, sostituendo l'infortunato Camara, e fatica a incidere, pur mantenendo una buona precisione di passaggi.