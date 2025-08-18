La Nazione: Gli esuberi che pesano sul mercato viola
La Nazione in edicola questa mattina, oltre a presentare una lunga intervista all'ex allenatore viola Beppe Iachini, si concentra sul mercato in uscita della Fiorentina, con le molte "grane" che pesano sul mercato viola.
Prima Pagina
Nella prima pagina il QS de La Nazione intitola, riprendendo le parole di Iachini: “Fidati Stefano, Sohm è un top" e poi ancora nel sottotitolo “Può essere un Loftus Cheek”.
Pagine 6-7
Nelle pagine interne ampio spazio alle parole di Iachini: “Simon? ve lo raccontò io, un Loftus Cheek per Pioli”. Di spalla invece la vittoria della Fiorentina di Galloppa nella prima stagionale: “Scatto Primavera, Torino battuto 2-0”. Nella pagina seguente invece La Nazione analizza il mercato in uscita della viola, scrivendo: “Le trattative di mercato. Da Beltran a Jorko e Barak. Quei dieci milioni che pesano”.