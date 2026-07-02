La Nazione: Emozioni Viery e la priorità delle corsie laterali

Questa mattina, in edicola, nel Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze, troverete il titolo: “Forza e gioco. Emozioni Viery”. L'approfondimento sul brasiliano è a pagina 3: “Il primo acquisto viola. Viery, oggi e… domani. Contratto fino al 2031. "Onorato di essere qui”.

Viery e gli altri nomi di mercato

A pagina 2, invece: “La priorità delle corsie laterali. Da Oso fino a Belghali è caccia agli esterni. Beltran, addio vicino”. Sulla destra, invece, il quotidiano fa il punto sulle principali trattative in entrata. Al centro c'è un trafiletto che recita: “Dall'Under 15 alla Primavera. Giovanili, il rebus dei tecnici”.

Gli articoli de La Nazione

Tornando a pagina 3, al centro: “Nuove maglie Joma. Il 6 e 7 evento aperto”. Sulla destra, invece, un ricordo del passato: “Mazzoni e l'idea Rosi. Quella Coppa del '75 e i successi di giugno”.