L'Italia Under 21 andrà all'Europeo di categoria, che si giocherà in Estate. Nelle ultime convocazioni sono stati coinvolti il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, grande candidato a un posto tra i convocati, e il viola in prestito al Monza Alessandro Bianco. Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha fatto il punto della situazione.

“Sappiamo di essere una squadra forte. Ho a disposizione ragazzi di qualità”

Ecco cosa ha detto a ANSA: “Abbiamo fiducia e andiamo all'Europeo convinti di poter arrivare fino in fondo. Ho a disposizione una rosa di grande qualità, anche se la competizione sarà molto impegnativa. Squadre come Spagna, Germania e Francia hanno i nostri stessi obiettivi, ma sappiamo di essere una squadra forte”.