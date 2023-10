A Lady Radio è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli, che ha parlato di Fiorentina e della gara disputata dai viola contro il Napoli: “La superiorità della Fiorentina al Maradona è stata evidente, ha meritato di vincere e ora vede orizzonti rosei. La squadra di Italiano ha fatto la partita perfetta. Il gioco è la garanzia più importante per il proseguo del campionato e in Europa. Fare previsioni ore è impossibile, ma la prova di Napoli è stata importante. Una grande squadra deve perseguire gli obiettivi in tutte le competizioni".

"Lasciare da parte la Conference non avrebbe senso. La Fiorentina sono convinto che onorerà una coppa europea importante, così come la Coppa Italia. Una big cresce solo con questo spirito"