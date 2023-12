Ecco i preconvocati del Ghana per la Coppa d'Africa: la decisione del ct Hughton su Duncan

Il 13 gennaio comincerà la Coppa d'Africa, competizione che riguarderà anche alcuni giocatori della Fiorentina. In attesa di capire cosa succederà con Nzola, c'è un calciatore viola che è già sicuro di non partecipare all'evento.

Stiamo parlando di Alfred Duncan, che proprio in questa stagione ha scalato le gerarchie diventando a tutti gli effetti un titolare del centrocampo di Italiano. Ebbene, nonostante questo, il ct del Ghana Chris Hughton non lo ha inserito nella lista dei preconvocati per la Coppa d'Africa. Duncan resterà dunque a Firenze, potendo giocare regolarmente le partite in programma tra gennaio e febbraio.