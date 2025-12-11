Dopo un bel po' di tempo, è tornato a farsi sentire il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Lo ha fatto tramite un'intervista rilasciata a La Nazione.

“Mi manca il contatto con la squadra”

Il numero uno gigliato ha detto: “Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano II ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo cosi lungo”.

“Voci destabilizzanti”

Su un'eventuale cessione della società ha spiegato: “Ancora una volta questa domanda? Ma sa quante risposte ho già dato su questo tema? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l'ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda, oggi Mediacom non rappresenterebbe l'eccellenza che è! Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. lo non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso”.

“Piena fiducia in Ferrari e Goretti”

E poi: “La società è gestita da persone in cui ho piena fiducia. Insieme a me, mia moglie Catherine e mio figlio Giuseppe forniscono un supporto costante e rimangono in contatto regolare con il direttore generale Alessandro Ferrari, nostro principale punto di riferimento a Firenze. Poi c'è il ds Roberto Goretti, che è stato promosso internamente, come faccio sempre con le persone che mi dimostrano qualità. E anche Valentino Angeloni che si occupa del settore giovanile con ottimi risultati, sia sportivi che a livello di talenti che stanno crescendo al Viola Park. Senza dimenticare le donne che quest'anno ci stanno facendo divertire. So che la situazione di classifica della prima squadra è molto complicata. Le persone che lavorano con me comprendono perfettamente le dinamiche e lavorano nel calcio da molti anni. Hanno guadagnato la nostra forte fiducia con i risultati ottenuti la scorsa stagione e continuano ad avere il nostro pieno supporto mentre affrontiamo questo momento. Poi è chiaro che a fine stagione andrà valutato il lavoro di tutti ma in questo momento le persone che lavorano alla Fiorentina hanno la mia massima fiducia”.