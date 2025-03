La sosta che incombe non porterà via Robin Gosens alla Fiorentina e questo, considerata anche un'età non così verdissima, è una gran notizia, un piacere inconsapevole fatto dal ct tedesco Nagelsmann a Palladino. Il Corriere dello Sport sottolinea l'impatto offensivo del classe ‘94, che ha contributo a ben 4 reti nelle ultime 3 gare, tra gol e assist. Con il passaggio alla difesa a tre, Gosens ha potuto sprigionare nuovamente le sue doti migliori e lo si è visto molto di più nell’area offensiva. Una sorta di jolly, di attaccante aggiunto ma anche di capitano non ufficiale, senza fascia dato che la indossa Ranieri. Un leader sui cui Palladino si appoggia in tutto e per tutto.