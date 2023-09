Spettatori interessati in casa Fiorentina in vista del sorteggio della Coppa d'Africa. Le diverse prospettive di Kouame e Nzola

Tra meno di 4 mesi comincerà la Coppa d'Africa 2024. La competizione si svolgerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 e il sorteggio per la fase a gironi sarà effettuato il 12 ottobre ad Abidjan. In casa Fiorentina ci sono due calciatori che salvo sorprese prenderanno parte alla manifestazione, ossia gli attaccanti Christian Kouame e M'Bala Nzola, rispettivamente con Costa d'Avorio e Angola.

Da oggi, dopo la pubblicazione dell'ultimo Ranking FIFA, si conoscono anche le quattro fasce in cui sono inserite le 24 squadre partecipanti. In prima fascia la Costa d'Avorio di Kouame, tra le favorite del torneo, in quarta l'Angola di Nzola, che partirà quindi in una posizione molto più svantaggiata nel sorteggio e in generale con tutt'altro potenziale.

Fascia 1: Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Tunisia, Algeria, Egitto

Fascia 2: Nigeria, Camerun, Mali, Burkina Faso, Ghana, Repubblica Democratica del Congo

Fascia 3: Sudafrica, Capo Verde, Guinea, Zambia, Guinea Equatoriale, Mauritania

Fascia 4: Guinea-Bissau, Mozambico, Namibia, Angola, Gambia, Tanzania