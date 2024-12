Cappellini: "Quarta non è mai stato quello che speravamo, inferiore a Milenkovic. Giusto fare cassa per rinforzare altri ruoli"

Nel suo pezzo per Repubblica, Stefano Cappellini commenta così l'addio ormai imminente di Quarta:

"Francamente Quarta non è mai stato il giocatore che speravamo. Non è mai stato un Milenkovic, per capirci. Tanti gol, certo. Qualche bella prestazione. Però un pilastro di difesa è un’altra cosa. In più con l’arrivo di Valentini e il recupero di Pongracic, si spera, il numero di centrali è quello giusto per la difesa a quattro. Vendere un centrale ai margini della formazione titolare ci può stare soprattutto se serve a fare cassa per comprare giocatori in ruoli scoperti".