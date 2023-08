Berti: "Conference? Calcio d'agosto sempre insidioso, ma avversari abbordabili. Terracciano non appariscente, ma sempre costante"

L'ex portiere Gianluca Berti è intervenuto a Radio Sportiva parlando a proposito di Fiorentina, fra il nuovo portiere e non solo:

“Christensen? Portieri italiani che facessero fare il salto di qualità alla Viola non ce n'erano. Il danese arriverà in un calcio che non conosce e si dovrà ambientare velocemente. Terracciano? Non sarà appariscente ma è molto costante”.

E sulla Conference: “Le partite d'agosto sono tutte insidiose. Poi certo, gli avversari sono abbordabili. L'anno scorso la Fiorentina mise tutto sul playoff. Quest'anno forse se ne parla meno ma le aspettative sono comunque altissime. E la Viola inizierà a risentire la pressione”.