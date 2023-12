È stato ancora una volta l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, adesso alla Juventus, oggetto di cori razzisti dei tifosi. Questa volta i protagonisti sono i sostenitori della Roma, che lo hanno appstrofato come ‘zingaro’ mentre stava uscendo dal campo per far spazio a Milik.

Ma dallo Juventus Stadium arriva altro. Durante in match tra Juventus e Roma, i tifosi ospiti hanno divelto e lanciato un seggiolino del settore a loro dedicato, ferendo un tifoso juventino alla testa. Comportamenti da condannare.