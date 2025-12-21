Se la Fiorentina ha avuto 83 minuti di superiorità numerica oggi con l'Udinese, l'Atalanta di Palladino ne ha giocati addirittura 87 nel posticipo serale in casa del Genoa, prevalendo per 1-0 però solo al 93'. I rossoblù infatti sono stati privati del portiere Leali, reo di un'uscita fallosa a fermare Maldini lanciato in contropiede, al terzo minuto appunto.

La gara però è stata piuttosto equilibrata ed anzi, il Genoa ha sfiorato più volte la rete, col il palo di Vitinha a metà ripresa e una gran parata di Carnesecchi su Colombo. La rete decisiva l'hanno trovata però gli ospiti grazie a un colpo di testa di Hien in pieno recupero, su calcio d'angolo. Una vittoria che serve molto alla Fiorentina, che così rosicchia punti al Genoa.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Bologna 25, Como 24, Lazio 23, Atalanta 22, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 21, Torino 20, Lecce 16, Cagliari 15, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.