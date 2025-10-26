L'isteria porta un punto alla Fiorentina grazie a due rigori ma è sempre fondale profondo viola. Guarda LA NUOVA classifica di Serie A

Un punto, con due rigori, e tanta disperazione in campo che non risolve nulla in casa Fiorentina: alla fine il 2-2 strappato in extremis al Bologna vale “l'aggancio” al Pisa, con il Genoa che resta ultimo da solo ma il clima è quello del disastro.

Il Var ad annullare lo 0-3 e a ignorare il rigore su Bernardeschi ha concesso alla Fiorentina un punto che naturalmente non deve ingannare. E' sempre notte fonda e sprofondo viola.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 18, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bologna 14, Como 13, Juventus 12, Udinese 12, Atalanta 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 11, Cagliari 8, Lazio 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina 4, Genoa 3.