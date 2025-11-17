DIRETTA VIDEO: Il Salotto del Calcio in onda stasera: verso la Juventus, ancora a caccia della prima gioia

Questa sera in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

Verso la Juventus

Nella puntata di stasera si parlerà dell'imminente partita contro la Juventus, in programma per sabato 22, una partita mai banale per l'ambiente fiorentino. Soprattutto, se arriva in un momento delicato come questo.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il personal trainer e preparatore sportivo Francesco Filippelli, e in collegamento ci sarà l'ex giocatore viola Luciano Miani. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Il link alla DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl