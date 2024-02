La vera kryptonite di Italiano

Se c'è un allenatore in Serie A che resta particolarmente indigesto al tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è il suo collega ora alla Lazio, Maurizio Sarri.

Come la Kryptonite per Superman

Guardando i dati relativi ai precedenti tra i due, possiamo dire che Sarri è la vera kryptonite (ricordate Superman?) di Italiano. In cinque partite giocate contro di lui, il tecnico di Karlsruhe non solo non ha mai vinto, ma ha perso quattro volte su cinque (con un pareggio all'attivo).

Al Franchi poi…

In particolare è al Franchi che il suo bilancio contro Sarri è pessimo: due partite, due vittorie del tecnico toscano e anche due pesanti lezioni (0-3 due stagioni fa e 0-4 l'anno scorso).

Per la legge dei grandi numeri possiamo sperare che Italiano e la Fiorentina siano in grado di cominciare ad invertire questa tendenza a partire dalla gara di stasera.