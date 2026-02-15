Finisce il primo tempo a Verona: la Fiorentina domina, ma insegue, dopo la doppietta di Vermesan

Finito il primo tempo all'Olivieri: la Fiorentina sta inseguendo l'Hellas per 2-1 al termine di 45 minuti, in realtà, prevalentemente a tinte viola.

Doccia gelata

Gli uomini di Galloppa stanno pagando lo scotto del rigore concesso dopo appena 2 minuti, per fallo di Fei in uscita su Monticelli: dal dischetto non sbaglia Vermesan per il vantaggio scaligero. Al dodicesimo, poi, la pareggiano i viola con Conti - che torna al gol dopo la doppietta al Napoli - che prima impegna Castagnini alla parata e poi capitalizza sul tap-in a porta vuota. Eppure, nemmeno un minuto dopo, è ancora Vermesan a siglare il sorpasso dei gialloblù, gettando la Fiorentina sotto una doccia gelata.

Pallino in mano ai viola

Come detto, poi, sono i viola ad emergere: prima ci prova Sturli, poi Kone; il più vicino al gol del pareggio sarà Braschi che calcia a botta sicura su cross di Deli, trovando un'ottima risposta di Castagnini. Nel finale c'è anche il tempo di reclamare un rigore per presunta mano di Barry, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. L'impressione però è che la Fiorentina continuerà a gestire il pallone anche nel secondo tempo: sarà fondamentale trovare la rete del pareggio al più presto possibile.