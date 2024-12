L'ex Cagliari e collaboratore tecnico della Fiorentina Pierpaolo Bisoli ha parlato a tuttocagliari.net, intervenendo anche sulla partita che metterà di fronte sardi e viola domenica al Franchi. Queste le sue parole:

“Per fermare i viola e i bergamaschi il Cagliari dovrà fare due super partite: proprio come ha fatto contro il Milan, per intenderci. Purtroppo i top team di serie A alla minima distrazione ti castigano, quindi occorrerà prestare la massima attenzione per novanta minuti e oltre. In queste sfide quasi proibitive diventano fondamentali gli episodi: se girano a tuo favore puoi anche portare a casa un buon risultato, altrimenti è difficile”.