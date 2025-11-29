Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: qualcuno fermi quella caduta Redazione / 29 November 2025, 12:01 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 21, in taglio alto: “Fiorentina caduta libera” e in sommario: “Squadra impaurita, Vanoli studia i rimedi. Dzeko, che polemica”. Seguici su Google News Notizie correlate Dai fischi ai mugugni ai mormorii, al Franchi ci manca solo il silenzio assoluto. Che siano le porte chiuse la soluzione? Benalouane: "La Fiorentina rimarrà sempre una grande squadra, ma ora deve salvarsi. Contro l'Atalanta sarà decisiva" Gosens e Dodô ancora sotto osservazione. Ma uno dei due potrebbe farcela per Bergamo 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta