La Gazzetta dello Sport: qualcuno fermi quella caduta

La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 21, in taglio alto: “Fiorentina caduta libera” e in sommario: “Squadra impaurita, Vanoli studia i rimedi. Dzeko, che polemica”.

