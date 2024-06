Quest'oggi la Fiorentina ha manifestato l'intenzione di inviare una comunicazione ufficiale al Comune di Firenze, per richiedere che i lavori allo stadio Artemio Franchi non partano fino a quando non vi sarà copertura finanziaria totale degli stessi.

Una posizione questa con la quale concorda il sindaco uscente di Bagno a Ripoli e capolista della “Lista Al Centro con Saccardi”, Francesco Casini.

“Totalmente d'accordo con la Fiorentina”

“Sono totalmente d’accordo con la Fiorentina - spiega - Da amministratore pubblico e anche da tifoso sono davvero molto preoccupato. Il nuovo stadio o il restyling del Franchi poteva farlo Commisso. Il presidente della Fiorentina ha sempre dimostrato volontà e disponibilità. Invece si è deciso di usare soldi pubblici dei cittadini che potevano andare a scuole, case, impianti sportivi del comune o sulle Cascine".

E inoltre: “Mancano ancora 100 milioni, una cifra enorme, davvero difficile da rintracciare in futuro, dato che dopo la grande opportunità del PNRR saranno ben poche le risorse a disposizione dei comuni nei prossimi anni. È altrettanto preoccupante ed anacronistica la scelta di procedere con il restyling attraverso un appalto pubblico e non con un project financing. E sappiamo quanto sia complesso realizzare opere pubbliche nel nostro Paese. Mancano risorse e i tempi risultano indefiniti. C’è il rischio vero di trasformare il Franchi in un cantiere per anni”.

“Fermiamo tutto e ripensiamo il progetto”

Infine: "Per questo la penso esattamente come la Fiorentina: si fermi tutto e ripensiamo il progetto stadio, per il bene di Firenze, dei fiorentini e della Fiorentina. Siamo ancora in tempo a fermarci e ad avviare un percorso alternativo e più concreto per dotare Firenze di uno stadio all’altezza”.