Dodô: "Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra. Vanoli ci ha portato al livello che si sta vedendo ora"

Oltre al tecnico gigliato, prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Jagiellonia, anche Dodô ha introdotto la sfida. Queste le parole del terzino brasiliano, oggi schierato in attacco, ai microfoni di SkySport: "Non possiamo sottovalutare nessuna squadra, sappiamo quanto sia difficile giocare la Conference. Ho detto loro di continuare quanto fatto all'andata, fare un bel lavoro di squadra e vincere".

E alla domanda se sta tornando il vero Dodô: "L'inizio è stato difficile per tutti, io in primis perché ho bisogno di stare bene fisicamente. In questi mesi che siamo vicini a Vanoli, lui ha spinto tanto sul lato fisico e siamo arrivati a un livello che si sta vedendo adesso".

"Se è arrivata la svolta? Il mister dice sempre che vincere aiuta a vincere. Era troppo importante fare due vittorie di fila in campionato, a Como è stata importantissima. In questo finale di stagione possiamo fare grandi cose".