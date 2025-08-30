Vincono le favorite: Gasperini batte il Pisa in casa e Conte non sbaglia contro il Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le partite degli anticipi della seconda giornata di Serie A tra Pisa-Roma e Napoli-Cagliari.

Le due partite

A trionfare sono state le favorite, la Roma con gol di Soulé e il Napoli con gol di Anguissa allo scadere per due 1-0 che hanno deciso queste due partite del sabato.

La classifica provvisoria

Cremonese 6, Napoli 6, Roma 6*, Milan 3*, Bologna 3*, Inter 3, Como 3, Juventus 3, Atalanta 2*, Genoa 1, Lecce 1*, Parma 1*, Fiorentina 1, Cagliari 1*, Pisa 1*, Udinese 1, Verona 1, Lazio 0, Torino 0, Sassuolo 0*.

*= una partita in più